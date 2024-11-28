Инфраструктура, дома и авто: в 14 областях Украины есть повреждения в результате атаки

Российские войска с утра атаковали столицу и Киевскую, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

По данным спасателей, в результате атаки никто не погиб. В Одесской области есть пострадавший.

Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

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