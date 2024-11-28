Инфраструктура, дома и авто: в 14 областях Украины есть повреждения в результате атаки

В результате массированного обстрела Украины 28 ноября зафиксированы повреждения в 14 областях. Под ударом была инфраструктура, дома и авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Российские войска с утра атаковали столицу и Киевскую, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.
Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
По данным спасателей, в результате атаки никто не погиб. В Одесской области есть пострадавший.
Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.
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Сегодня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Под обстрелом была энергетика и критическая инфраструктура.
РФ выпустила 91 ракету и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 дрона были локационно потеряны. Россияне применили крылатые ракеты "Калибр" с кассетными снарядами.
Из-за обстрела в Украине вводили экстренные отключения света. В настоящее время энергетики вернулись к почасовым отключениям. До конца будут действовать три очереди отключений.
Детальнее о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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