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Информировали врага и запугивали население. В Одессе разоблачили преступную группировку

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Одесса, Четверг 14 апреля 2022 13:15
Информировали врага и запугивали население. В Одессе разоблачили преступную группировку Фото: СБУ разоблачила в Одессе преступную группировку (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила преступную группировку, которая сотрудничала с врагом. Злоумышленники занимались террором и запугиванием, а также информировали оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что мощная преступная группировка в Одессе хотела после захвата города присоединиться к оккупационной "власти". Участники поддерживали связь с российскими кураторами, информировали о ситуации, терроризировали и запугивали местное население.

Некоторые члены группы устроились в территориальную оборону и собирали информацию. Они должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов.

СБУ задержала лидеров и участников преступной группировки, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пейзулаев". Одного из организаторов, который является иностранцем, депортировали из Украины. Другому лидеру, находящемуся за границей, - запрещен въезд.

Напомним, следователи сообщили подозрение коллаборанту, который помогал российским оккупантам в Буче обустраивать огневые позиции.

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