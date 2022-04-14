Информировали врага и запугивали население. В Одессе разоблачили преступную группировку

Служба безопасности разоблачила преступную группировку, которая сотрудничала с врагом. Злоумышленники занимались террором и запугиванием, а также информировали оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что мощная преступная группировка в Одессе хотела после захвата города присоединиться к оккупационной "власти". Участники поддерживали связь с российскими кураторами, информировали о ситуации, терроризировали и запугивали местное население.

Некоторые члены группы устроились в территориальную оборону и собирали информацию. Они должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов.

СБУ задержала лидеров и участников преступной группировки, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пейзулаев". Одного из организаторов, который является иностранцем, депортировали из Украины. Другому лидеру, находящемуся за границей, - запрещен въезд.