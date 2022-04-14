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Інформували ворога та залякували населення. В Одесі викрили злочинне угруповання

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Одеса, Четвер 14 квітня 2022 13:15
Інформували ворога та залякували населення. В Одесі викрили злочинне угруповання Фото: СБУ викрила в Одесі злочинне угруповання (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила злочинне угруповання, яке співпрацювало з ворогом. Зловмисники займалися терором та залякуванням, а також інформували окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що потужне злочинне угруповання в Одесі хотіло після захопленням міста приєднатися до окупаційної "влади". Учасники підтримували зв'язок з російськими кураторами, інформували про ситуацію, тероризували і залякували місцеве населення.

Деякі члени групи влаштувалися в територіальну оборону та збирали інформацію. Вони повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів.

СБУ затримала лідерів і учасників злочинного угруповання, серед яких відомі у кримінальних колах "Еміль Варшавський" і "Пайзулаєв". Одного з організаторів, який є іноземцем, депортували з України. Іншому лідеру, який перебуває за кордоном, - заборонено в’їзд.

Нагадаємо, слідчі повідомили підозру колаборанту, який допомагав російським окупантам у Бучі облаштовувати вогневі позиції.

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