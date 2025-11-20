Інформаційна ізоляція на ТОТ: РФ конфіскує супутникові антени і блокує зв'язок без паспорта

Росія створює інформаційну ізоляцію на тимчасово окупованих територіях України та перешкоджає доступу до українських і міжнародних джерел інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
Зокрема, представники окупаційної влади Донецької та Луганської областей підписали укази про заборону продажу, встановлення та використання телевізійного супутникового обладнання, яке може "ловити" українські телеканали.
До 1 листопада на ТОТ планувалось повністю конфіскувати незаконне, за їхнім розумінням, обладнання.
Окрім того, Кремль зобов’зав блокувати російські SIM-карти для цивільних осіб, які не прив’язали до них свої паспортні дані.
"Це рішення має на меті прискорити примусову "паспортизацію" та здійснити додатковий тиск на українців, які відмовляються від отримання російських паспортів", - ідеться в повідомленні ГУР.
У разі відмови від паспортизації мешканці ТОТ повністю втратять доступ до мобільного зв’язку.
Разом із цим окупанти зобов'язали авторів Telegram-каналів на тимчасово окупованих територіях, які мають понад 10 тисяч підписників, додавати спеціальний бот від "Роскомнадзора".
Він має права адміністратора та може редагувати і видаляти публікації, а також блокувати коментарі. Отже, будь-які повідомлення, що висвітлюють корупцію в окупаційних адміністраціях чи критикують російський уряд, можуть бути негайно видалені або змінені.
"Мета таких заходів - створити на тимчасово окупованих територіях інформаційну "бульбашку", де доступ до українських та міжнародних ресурсів заблоковано, а будь-яка непідконтрольна кремлю інформація одразу цензурується", - наголошують у ГУР.
Як раніше писало РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву, операторів зв'язку в Росії і на тимчасово окупованих територіях України зобов'яжуть відключати користувачів від зв'язку та інтернету за вимогою ФСБ.
За рішенням президента РФ чи уряду спецслужби зможуть "тимчасово обмежувати доступ до зв’язку" - без суду, пояснень і без жодної відповідальності з боку операторів.
Що це означатиме для тимчасово окупованих територій України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
В окупованому Криму росіяни вже обмежили роботу двох популярних месенджерів - Telegram та WhatsApp. Замість них вимагають встановити російський месенджер Max.
Водночас у РФ з'явився навіть "православний месенджер" під назвою "Зосима". Він уже викликав хвилю критики через масовий збір персональних даних.