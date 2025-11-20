Информационная изоляция на ВОТ: РФ конфискует спутниковые антенны и блокирует связь

Россия создает информационную изоляцию на временно оккупированных территориях Украины и препятствует доступу к украинским и международным источникам информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
В частности, представители оккупационной власти Донецкой и Луганской областей подписали указы о запрете продажи, установки и использования телевизионного спутникового оборудования, которое может "ловить" украинские телеканалы.
До 1 ноября на ВОТ планировалось полностью конфисковать незаконное, в их понимании, оборудование.
Кроме того, Кремль обязал блокировать российские SIM-карты для гражданских лиц, которые не привязали к ним свои паспортные данные.
"Это решение имеет цель ускорить принудительную "паспортизацию" и оказать дополнительное давление на украинцев, которые отказываются от получения российских паспортов", - говорится в сообщении ГУР.
В случае отказа от паспортизации жители ВОТ полностью потеряют доступ к мобильной связи.
Вместе с этим оккупанты обязали авторов Telegram-каналов на временно оккупированных территориях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, добавлять специальный бот от "Роскомнадзора".
Он имеет права администратора и может редактировать и удалять публикации, а также блокировать комментарии. Следовательно, любые сообщения, освещающие коррупцию в оккупационных администрациях или критикующие российское правительство, могут быть немедленно удалены или изменены.
"Цель таких мероприятий - создать на временно оккупированных территориях информационный "пузырь", где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная кремлю информация сразу цензурируется", - отмечают в ГУР.
Как ранее писало РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления, операторов связи в России и на временно оккупированных территориях Украины обяжут отключать пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ.
По решению президента РФ или правительства спецслужбы смогут "временно ограничивать доступ к связи" - без суда, объяснений и без всякой ответственности со стороны операторов.
Что это будет означать для временно оккупированных территорий Украины - читайте в материале РБК-Украина.
В оккупированном Крыму россияне уже ограничили работу двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо них требуют установить российский мессенджер Max.
В то же время в РФ появился даже "православный мессенджер" под названием "Зосима". Он уже вызвал волну критики из-за массового сбора персональных данных.