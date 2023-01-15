Інформація про збиті ракети Х-22 у минулому була помилковою, - Ігнат

"Поясню, щоб було зрозуміло. Було кілька таких публікацій. Скажімо знайшли у полі бійці уламки Х-22 (а інколи це навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі... головне - першими", - написав він.

Проте, за словами Ігната, через таку "оперативність" було кілька повідомлень про "збиті" Х-22, і навіть "збиті" ворожі С-300.

"Я вже мінімум півроку про це говорю: що ми можемо збивати, а що ні... Інформація що подається на офіційних ресурсах загалом достовірна, але кілька публікацій із "збитими" Х-22 є, і це факт", - додав він.

Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого загинула щонайменше 21 людина.

Зазначимо, що вчора радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що на будинок у Дніпрі могла впасти російська ракета, яку збила українська ППО.

При цьому підкреслимо, що Україна не має вогневих засобів, які здатні збивати ракети Х-22. Так, з початку воєнної агресії Росія випустила понад 210 ракет цього типу, і жодну з них не збила українська ППО.

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