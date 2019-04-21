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Информация о минировании телеканала в Одессе не подтвердилась

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 09:59
Информация о минировании телеканала в Одессе не подтвердилась
Фото: место предполагаемого заминирования в Одессе (od.npu.gov.ua)

Правоохранители проверили здание телекомпании

Полиция проверила информацию о возможном минировании телеканала в Одессе на Французском бульваре. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой преcс-службу Национальной полиции.

В полиции сообщили, что в здании телеканала не было обнаружено никаких взрывчатых веществ или устройств.

"Здание телекомпании проверено. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - заявили в Нацполиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе полиция проверяет информацию о заминировании телеканала. В полиции рассказали, что информация о возможном минировании поступило на спецлинию "102" сегодня, 21 апреля, в 08:08, на место событий сразу выехала следственно-оперативная и взрывотехническая группа.

Напомним, что в Киеве сообщили о минировании 17 ТРЦ. По информации пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киева Светланы Водолаги, сообщения поступили вечером, 20 апреля, в том числе речь идет о ТРЦ "Гулливер", из здания эвакуировали всех посетителей.

Также вчера, 20 апреля, в Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе. Впоследствии в полиции сообщили, что информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась.

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