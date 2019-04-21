Інформація про мінування телеканалу в Одесі не підтвердилась

Фото: місце імовірного замінування в Одесі (od.npu.gov.ua)

Правоохоронці перевірили будівлю телекомпанії

Поліція перевірила інформацію про можливе мінування телеканалу в Одесі на Французькому бульварі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Національної поліції.

В поліції повідомили, що на в будівлі телеканалу не було виявлено жодних вибухових речовин чи пристроїв.

"Будівлю телекомпанії перевірено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - заявили в Нацполіції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування телеканалу. В поліції розповіли, що інформація про можливе мінування надійшла на спецлінію "102" сьогодні, 21 квітня, о 08:08, на місце подій одразу виїхала слідчо-оперативна та вибухотехнічна група.

Нагадаємо, що у Києві повідомили про мінування 17 ТРЦ. За інформацією прес-секретаря Державної служби України з надзвичайних ситуацій Києва Світлани Водолаги, повідомлення надійшли ввечері, 20 квітня, у тому числі мова йде про ТРЦ "Гулівер", з будівлі евакуювали всіх відвідувачів.

Також вчора, 20 квітня, у Києві правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі. Згодом в поліції повідомили, що інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилась.