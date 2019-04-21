В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании телеканала

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На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа

В Одессе полиция занимается проверкой о возможном минировании телекомпании на Французском бульваре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что информация о возможном минировании поступила на спецлинию "102" сегодня, 21 апреля, в 08:08.

"Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа", - заявили правоохранители.

В то же время место издания сообщает, возможно минирование состоялось местного телеканала "7 Канал". На почту поступило анонимное сообщение о минировании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 20 апреля, в Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе. Впоследствии в полиции сообщили, что информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась.

Напомним, что в Киеве сообщили о минировании 17 ТРЦ. По информации пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киева Светланы Водолаги, сообщения поступили вечером, 20 апреля, в том числе речь идет о ТРЦ "Гулливер",из здания эвакуировали всех посетителей.