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Информация о минировании ж/д вокзала в Киеве не подтвердилась

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 17:55
Информация о минировании ж/д вокзала в Киеве не подтвердилась
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители задержали псевдоминера

В Национальной полиции сообщили, что информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе Киева не подтвердилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители осуществили проверку объекта и прилегающей территории и не обнаружили никаких взрывоопасных веществ или предметов. Во время осмотра правоохранителями было эвакуировано из здания 950 человек.

"Полицейские установили и задержали псевдоминера в Киевской области", - заявили Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что псевдоминером оказался 29-летний житель поселка Калиновка Васильковского района Киевской области. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

"Сейчас с ним общаются следователи", - добавили в полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве проверяют информацию о заминировании железнодорожного вокзала. Полиция получила звонок от неизвестного лица, которая сообщила о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, после чего правоохранители сразу отправились на место для проверки здания и прилегающей территории

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