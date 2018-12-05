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У Києві замінували будівлю Шевченківського райсуду

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 11:51
У Києві замінували будівлю Шевченківського райсуду
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду

У Києві сьогодні, 5 грудня 2018 року, невідомі повідомили про замінування будівлі Шевченківського райсуду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.

Як зазначається, наразі роботу суду призупинено, проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

"5 грудня 2018 року об 11 годині до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

У Києві замінували будівлю Шевченківського райсуду

Як повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції Києва, наразі на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі, де знаходиться будівля суду, працюють спеціалісти профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 27 листопада невідомі повідомляли про "мінування" Центрального та Південного залізничних вокзалів. У ході перевірки правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку.

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