У Києві замінували будівлю Шевченківського райсуду

Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду

У Києві сьогодні, 5 грудня 2018 року, невідомі повідомили про замінування будівлі Шевченківського райсуду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.

Як зазначається, наразі роботу суду призупинено, проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

"5 грудня 2018 року об 11 годині до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції Києва, наразі на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі, де знаходиться будівля суду, працюють спеціалісти профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 27 листопада невідомі повідомляли про "мінування" Центрального та Південного залізничних вокзалів. У ході перевірки правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку.