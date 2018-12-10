У Києві замінували Шевченківський і Оболонський райсуди

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Наразі в приміщеннях судів проводиться евакуація людей

У Києві поліцейські перевіряють інформацію про замінування Шевченківського і Оболонського районних суддів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що після повідомлення про мінування, за адресами виїхали слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, фахівці вибухотехнічної служби, екіпажі патрульних та кінологи. Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського та Оболонського управлінь поліції.

Наразі в приміщеннях судів проводиться евакуація людей та триває перевірка об'єктів і прилеглої території.

Нагадаємо, 6 грудня, у Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі Верховної ради України.

Раніше повідомлялося, що у Києві "мінували" будівлю Шевченківського райсуду на вулиці Дегтярівській.

Також повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до трьох років в’язниці з випробувальним терміном у півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку.