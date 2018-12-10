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Інформація про мінування Оболонського та Шевченківського райсудів не підтвердилась

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 17:39
Інформація про мінування Оболонського та Шевченківського райсудів не підтвердилась
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського та Оболонського управлінь поліції

У будівлі Шевченківського районного суду Києва вибухових речовин не виявлено. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

У прес-службі повідомляють, що суд відновив свою роботу о 16 годині дня.

Також в Оболонському райсуді повідомили, що після перевірки повідомлення про замінування їх будівлі суду вибухівки також не виявили.

"Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що інформація про замінування будівлі суду, отримана від Оболонського УП ГУНП у м. Києві, не знайшла свого підтвердження. Суд продовжив свою роботу о 15:30", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялось, що у Києві поліцейські перевіряють інформацію про замінування Шевченківського і Оболонського районних суддів. Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського та Оболонського управлінь поліції.

Додамо, 6 грудня, у Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі Верховної ради України. 

Раніше повідомлялося, що у Києві "мінували" будівлю Шевченківського райсуду на вулиці Дегтярівській. 

Також повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до трьох років в’язниці з випробувальним терміном у півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку. 

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