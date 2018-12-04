Жителя Києва засудили за псевдомінування банку

Фото: приміщення "замінованої" фінустанови (kyiv.npu.gov.ua)

Через "мінування" з фінустанови евакуювали більше 300 людей

Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років в’язниці з іспитовим терміном півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Києва.

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як зазначається, подія сталася у вересні на Подолі. До поліції зателефонував невідомий, який повідомив про замінування банку.

На виклик прибули профільні служби, які провели ретельну перевірку будівлі та евакуювали близько 300 осіб. У результаті обстеження небезпечних предметів та речовин не знайшли.

Як згодом з’ясувалось, напередодні клієнт вийшов з банку невдоволений з приводу неврегулювання особистих питань, пов’язаних із кредитом. Чоловік попрямував до таксофону, звідки зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про неправдиве замінування фінансової установи.

Пізніше поліція встановила особу зловмисника, а пізніше - затримала. Ним виявився раніше не судимий 59-річний киянин.

Фото: таксофон, з якого повідомили про замінування (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 28 листопада у Києві невідомий повідомив СБУ про вибухівку на складі в "Сільпо". Однак якого саме - не уточнив. Через це в стоглиці евакуювали 37 супермаркетів "Сільпо". За уточненою інформацією, було евакуювано близько 5000 відвідувачів і працівників супермаркетів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) зафіксувало близько 170 подій, які можуть дестабілізувати українське суспільство. Зокрема, одним із проблемних напрямків є "мінування".