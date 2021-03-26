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Информационная атака на вакцину CoviShield происходит в разных странах мира, - Кулеба

Автор: Андрей Василюк

Целенаправленная информационная атака на вакцину против коронавируса компании CoviShield (AstraZeneca) происходит в разных странах мира, но критика является беспочвенной. Пауза в поставках этой вакцины касается не только Украины, а и других стран мира.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге 26 марта.

"Я могу подтвердить, что критика вакцины CoviShield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений. Есть основания полагать, что это целенаправленная информационная атака именно на вакцину CoviShield, которая происходит в разных странах мира", - сказал Кулеба.

При этом министр поблагодарил правительство Индии, что произошла поставка первой партии вакцины в Украину.

"Мы уже должны бы получить следующую партию, но сейчас экспорт вакцины из Индии поставлен на паузу. И это касается не только Украины, а и других стран (Канада, Бразилия)", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca (CoviShield). Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.

Ранее сообщалось, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech. Вакцину зарегистрировали в Министерстве здравоохранения Украины еще 10 марта.

Отметим, в Украину прибыла первая партия вакцины из Китая в количестве почти 2 миллиона доз.

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