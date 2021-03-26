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Інформаційна атака на вакцину CoviShield відбувається в різних країнах світу, - Кулеба

Автор: Андрій Василюк

Цілеспрямована інформаційна атака на вакцину проти коронавірусу компанії CoviShield (AstraZeneca) відбувається в різних країнах світу, але критика є безпідставною. Пауза в постачанні цієї вакцини стосується не лише України, а й інших країн світу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на брифінгу 26 березня.

"Я можу підтвердити, що критика вакцини CoviShield є безпідставною. Ми аналізували ці хвилі обвинувачень. Є підстави вважати що це цілеспрямована інформаційна атака саме на вакцину CoviShield, яка відбувається в різних країнах світу", - сказав Кулеба.

При цьому міністр подякував уряду Індії, що відбулося постачання першої партії вакцини до України.

"Ми вже б мали отримати наступну партію, але наразі експорт вакцини з Індії поставлений на паузу. І це стосується не лише України, а й інших країни (Канада, Бразилія)", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca (CoviShield). Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.

Раніше повідомлялося, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech. Вакцину зареєстрували в Міністерстві охорони здоров'я України ще 10 березня.

Зазначимо, в Україну прибула перша партія вакцини з Китаю в кількості майже 2 мільйони доз.

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