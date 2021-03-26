Інформаційна атака на вакцину CoviShield відбувається в різних країнах світу, - Кулеба

Цілеспрямована інформаційна атака на вакцину проти коронавірусу компанії CoviShield (AstraZeneca) відбувається в різних країнах світу, але критика є безпідставною. Пауза в постачанні цієї вакцини стосується не лише України, а й інших країн світу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на брифінгу 26 березня.

"Я можу підтвердити, що критика вакцини CoviShield є безпідставною. Ми аналізували ці хвилі обвинувачень. Є підстави вважати що це цілеспрямована інформаційна атака саме на вакцину CoviShield, яка відбувається в різних країнах світу", - сказав Кулеба.

При цьому міністр подякував уряду Індії, що відбулося постачання першої партії вакцини до України.

"Ми вже б мали отримати наступну партію, але наразі експорт вакцини з Індії поставлений на паузу. І це стосується не лише України, а й інших країни (Канада, Бразилія)", - наголосив Кулеба.