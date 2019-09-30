ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подавший жалобу на Трампа информатор выступит в Конгрессе

Новости » В мире    30.09.2019 - 16:10
Подавший жалобу на Трампа информатор выступит в Конгрессе
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Он выступит на заседании Конгресса в ближайшее время

Информатор, заявивший о нарушениях, которые, по его мнению, допустил президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выступит на заседании Конгресса в ближайшем будущем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу ABC председателя комитета по делам разведки Палаты представителей, демократа Адама Шиффа.

Как отмечалось ранее, имя информатора до сих пор неизвестно.

"Мы принимаем все меры предосторожности, которых можем ..., чтобы сделать возможным эти слушания таким образом, чтобы защитить информатора", - сказал Шифф.

Ранее сообщалось, что информатор опасается за свою безопасность после угроз, которые последовали в его адрес. Его адвокат сообщил, что его клиент находится под федеральной защитой.

Трамп заявил, что хочет встретиться с информатором, который свидетельствовал о давлении на Владимира Зеленского, чтобы тот устроил в Украине расследование возможной незаконной деятельности в этой стране вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

После обнародования Белым домом изложения этого разговора из-за возможного давление президента США на иностранного лидера с целью получить преимущество на выборах против него в Конгрессе начали процедуру импичмента.

У Зеленского заверили в невмешательстве в скандал вокруг Трампа. Помощник президента Андрей Ермак отметил, что украинская власть видит в США стратегического партнера и происходящее - "это их внутренняя политическая кухня".

У Зеленского заверили в невмешательстве в скандал вокруг Трампа В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь