Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

"Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% р/р", - йдеться в огляді.



Згідно з високочастотними показниками їхнє зростання надалі сповільнювалося й у ІІ кварталі року.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.



Вакансії і резюме

За даними НБУ, зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій (у середньому кількість резюме зросла на 33% р/р, а вакансій – на 6% р/р), що свідчило про розширення пропозиції на ринку праці.



Водночас зберігаються значні секторальні диспропорції: найбільше в червні зросла кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях (по 82% р/р), тоді як зростання кількості вакансій у цих ВЕД значно відставало. Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано у сфері оборони та безпеки(на 61% р/р), йдеться у звіті.



Брак працівників

За опитуванням ІЕД, нестача працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу. Проте завдяки розширенню пропозиції праці пошук кваліфікованих працівників у 2025 році дещо полегшився: якщо в IV кварталі 2024 року середній рівень індексу становив 51%, то в перші п’ять місяців 2025 року - 47%.



На тлі дефіциту робочої сили зросла частка вакансій для студентів і пенсіонерів порівняно з початком року, зазначили в НБУ.

