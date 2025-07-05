Ціни зростають не так швидко: НБУ назвав головну причину уповільнення інфляції

Інфляція в травні 2025 року досягла піку, а в червні почала знижуватися. Це пояснюється тим, що в червні минулого року тарифи електроенергію різко підвищили, а цього року - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2025 року).

Як зазначили в НБУ, у травні споживча інфляція пришвидшилася (до 15,9% р/р), перевищивши прогноз НБУ через суттєвіше, ніж очікувалося, подорожчання сирих продуктів харчування.

За оцінкою НБУ, у червні загальна інфляція сповільнилася за рахунок зниження адміністративної інфляції.

НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в червні впала нижче 15%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 9 липня.



Ціни на продукти

За даними НБУ, зростання цін на сирі продукти в травні пришвидшилося (до 26.4% р/р) передусім через подорожчання продукції тваринництва (молока, м’яса, яєць) на тлі зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин, а також унаслідок активного експорту окремих продуктів.

Високими темпами зростали ціни на окремі овочі, яблука, кісточкові та ягоди, переважно через вплив несприятливих погодних умов на їхню пропозицію. Тривало подорожчання оброблених продуктів.



За оцінками НБУ, у червні ціни на продукти харчування надалі зростали.

Інфляційний тиск

"Значний фундаментальний інфляційний тиск зберігався, зокрема інфляція послуг залишалася високою на тлі подальшого зростання заробітних плат і стійкого споживчого попиту. Подорожчання непродовольчих товарів тривало помірними темпами", - заявили в НБУ.



Адміністративна інфляція в травні пришвидшилася до 19,8% р/р передусім через подорожчання алкогольних напоїв і тютюнових виробів, зокрема на тлі подальшого збільшення виробничих витрат, посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією, а також податкових змін для виробників та імпортерів тютюнової продукції.

За оцінками НБУ, у червні адміністративна інфляція суттєво сповільнилася через ефект бази порівняння (у червні 2024 року відбулося одноразове підвищення тарифів на електроенергію).



Зростання цін на паливо залишалося стриманим (на 1,2% р/р у травні), хоча в червні, за оцінками НБУ, воно пришвидшилося внаслідок зростання вартості бензинів та дизпалива на тлі подорожчання нафти на світових ринках.

