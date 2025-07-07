Инфляция съедает более половины роста зарплат украинцев

"Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% г/г", - говорится в обзоре.



Согласно высокочастотным показателям их рост в дальнейшем замедлялся и во II квартале года.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.



Вакансии и резюме

По данным НБУ, рост количества резюме в июне опережал рост количества вакансий (в среднем количество резюме выросло на 33% г/г, а вакансий - на 6% г/г), что свидетельствовало о расширении предложения на рынке труда.



В то же время сохраняются значительные секторальные диспропорции: больше всего в июне выросло количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях (по 82% г/г), тогда как рост количества вакансий в этих ВЭД значительно отставал. Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в сфере обороны и безопасности (на 61% г/г), говорится в отчете.



Нехватка работников

По опросу ИЭД, нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса. Однако благодаря расширению предложения труда поиск квалифицированных работников в 2025 году несколько облегчился: если в IV квартале 2024 года средний уровень индекса составлял 51%, то в первые пять месяцев 2025 года - 47%.



На фоне дефицита рабочей силы выросла доля вакансий для студентов и пенсионеров по сравнению с началом года, отметили в НБУ.

