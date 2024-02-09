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Інфляція в Україні впала нижче 5% вперше з осені 2020 року

Фото: річна інфляція у січні 2024 року сповільнилася до 4,7% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін в Україні в січні 2024 року сповільнилося до 4,7%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року, коли інфляція становила 3,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень ціни зросли на 0,4%.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 3,7%. Найбільше подорожчали овочі – на 13,1%, м'ясо та м'ясопродукти – на 10,2%, а також масло – на 10,2%. Водночас яйця подешевшали на 18,7%, олія - на 16,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,5%, на одяг та взуття – впали на 6,7%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,8%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,3%, охорона здоров'я на 8,8%, транспорт – на 3,1% (у т.ч. паливо подешевшало на 0,1%), ціни на зв'язок зросли на 0,5% %, на відпочинок та культуру впали на 1,1%, освіта подорожчала на 12,0%, ресторани та готелі подорожчали на 12,2%, різні товари та послуги на 10,5%.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%.

Інфляція прискориться лише у другій половині року, а раніше зростання цін буде помірним.

НБУ прогнозує, що у 2025 році ціни зростуть на 5,8%, у 2026 році – на 5,0%.

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