Инфляция в Украине упала ниже 5% впервые с осени 2020 года

По данным статистического ведомства, за январь цены выросли на 0,4%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 3,7%. Больше всего подорожали овощи - на 13,1%, мясо и мясопродукты - на 10,2%, а также масло - на 10,2%. В то же время яйца подешевели на 18,7%, подсолнечное масло - на 16,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,5%, на одежду и обувь - упали на 6,7%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,3%, здравоохранение на 8,8%, транспорт - на 3,1% (в т.ч. топливо подешевело на 0,1%), цены на связь выросли на 0,5%, на отдых и культуру упали на 1,1%, образование подорожало на 12,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 12,2%, разные товары и услуги на 10,5%.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.

Инфляция ускорится только во второй половине года, а до этого рост цен будут умеренным.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8%, в 2026 году - на 5,0%.