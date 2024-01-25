Що буде з цінами в Україні: НБУ покращив прогноз з інфляції

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%. У жовтні минулого року НБУ прогнозував інфляцію на рівні 9,8%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube .

НБУ прогнозує, що у 2025 році ціни зростуть на 5,8% (попередній прогноз - 6,0%), у 2026 році - на 5,0%.

Як зазначив Пишний, інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці.

"Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат", - сказав він.

Однак інфляція залишатиметься помірною, у тому числі завдяки заходам НБУ із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Очікується, що вона становитиме 8,6% наприкінці року.

За прогнозом НБУ, у 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а в 2026 році - до цілі 5%. Цьому сприятиме насамперед зниження безпекових ризиків, що припускається в прогнозі. Це забезпечить загальне поліпшення очікувань, а також дасть змогу налагодити логістику та виробничі процеси. Вагомими чинниками зниження цінового тиску залишатимуться й заходи процентної та валютної політики НБУ.

Уповільнення інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращився з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).

За даними НБУ, фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують інфляцію протягом наступних 12 місяців на рівні 8,2%. Банкіри прогнозують інфляцію на рівні 10,4%