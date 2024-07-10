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Інфляція в Україні за останній місяць прискорилася у 3,5 рази: що стало причиною

Фото: річна інфляція у червні 2024 року зросла до 4,8% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у червні 2024 року зросли на 2,2%. Це у 3,5 рази більше, ніж травнева інфляція (0,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, з початку року ціни зросли на 4,3%. Річна інфляція прискорилася до 4,8% (з 3,3% у травні).

Основною причиною стрибка цін у червні стало підвищення тарифів на електроенергію для населення на 63,6% до 4,32 грн/кВт-год.

Частка електроенергії з розрахунку інфляції становить 1,7%. Таким чином підвищення тарифів на 63,6% додало до інфляції 1,1% - тобто половину зростання цін у червні.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за червень подорожчали на 0,5%. Найбільше подорожчали яйця – на 15,5% та цукор – на 3,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, на одяг та взуття – впали на 2,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 17,4%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку не змінилися, охорона здоров'я подорожчала на 0,8%, транспорт - на 0,8%, ціни на зв'язок зросли на 1,1%, на відпочинок та культуру впали на 2,6%, освіта подорожчала на 1,1%, ресторани та готелі подорожчали на 0,7%, різні товари та послуги на 0,6%.

Прогноз цін

НБУ прогнозує прискорення інфляції в Україні найближчим часом. За підсумками грудня інфляція становитиме 8,2%.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.

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