Ціни в Україні пішли вгору: НБУ пояснив пришвидшення інфляції

Фактична споживча інфляція в травні пришвидшилася до 3,3%, але залишалася нижчою за траєкторію прогнозу НБУ. Відхилення від прогнозу забезпечувало стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування передусім через більшу пропозицію та ефекти від значних минулорічних врожаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2024 року).

За оцінками НБУ, споживча інфляція пришвидшилася й у червні, зокрема через поступове вичерпання ефектів минулорічних врожаїв та ефекти перенесення девальвації гривні.

Згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція зросла приблизно до 5,0%, тобто цілі центробанку.

Як зазначають в НБУ, надалі знижувалися ціни на продукти харчування, насамперед на сирі продукти завдяки їх більшій пропозиції в умовах теплої погоди на початку цього року, а також ефектам від значних минулорічних врожаїв і переорієнтації окремих виробників на внутрішній ринок.

Зокрема, знижувалися ціни на овочі борщового набору та овочі нового врожаю. Подальше відновлення у тваринництві підтримувало зниження цін на яйця та стримувало зростання цін на м’ясо та молоко. Натомість вартість картоплі та буряка, як і ціни на окремі фрукти залишалися високими через обмежену пропозицію якісної продукції.

Непродовольчі товари дешевшали, але повільніше, ймовірно, під впливом курсового чинника. Вартість послуг не змінилася порівняно з квітнем. З одного боку, зменшувався тиск з боку витрат на харчову сировину, а з іншого – зберігався тиск з боку витрат на оплату праці, зазначили в НБУ.

Зростання цін на пальне в травні пришвидшилося. Така динаміка відображала вичерпання попередніх запасів, завезених за нижчою ціною, послаблення обмінного курсу гривні та подорожчання нафти на світових ринках, йдеться в огляді.

Відновилося зниження цін на алкогольні напої через зниження тиску з боку витрат бізнесу на сировину та адміністративні витрати, а також конкуренцію тіньової пропозиції. Натомість ціни на тютюнові вироби дещо пришвидшили зростання. Адміністративну інфляцію надалі стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення, зазначили в НБУ.

За оцінками НБУ, з червня очікується зростання адміністративної інфляції з огляду на підвищення тарифів на е/е для населення