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Инфляция в Украине за последний месяц ускорилась в 3,5 раза: что стало причиной

Фото: годовая инфляция в июне 2024 года выросла до 4,8% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в июне 2024 года выросли на 2,2%. Это в 3,5 раза больше, чем майская инфляция (0,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 4,3%. Годовая инфляция ускорилась до 4,8% (с 3,3% в мае).

Основной причиной скачка цен в июне стало повышение тарифов на электроэнергию для населения на 63,6% до 4,32 грн/кВт-ч.

Доля электроэнергии в расчете инфляции составляет 1,7%. Таким образом, повышение тарифов на 63,6% добавило к инфляции 1,1% - т.е. половину роста цен в июне.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за июнь подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,5% и сахар - на 3,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь - упали на 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 17,4%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника не изменились, здравоохранение подорожало на 0,8%, транспорт - на 0,8%, цены на связь выросли на 1,1%, на отдых и культуру упали на 2,6%, образование подорожало на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,7%, разные товары и услуги на 0,6%.

Прогноз цен

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшее время. По итогам декабря инфляция составит 8,2%.

В то же время Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.

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Государственная служба статистикиИнфляция в УкраинеЦены в Украине