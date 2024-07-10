Инфляция в Украине за последний месяц ускорилась в 3,5 раза: что стало причиной

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 4,3%. Годовая инфляция ускорилась до 4,8% (с 3,3% в мае).

Основной причиной скачка цен в июне стало повышение тарифов на электроэнергию для населения на 63,6% до 4,32 грн/кВт-ч.

Доля электроэнергии в расчете инфляции составляет 1,7%. Таким образом, повышение тарифов на 63,6% добавило к инфляции 1,1% - т.е. половину роста цен в июне.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за июнь подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,5% и сахар - на 3,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь - упали на 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 17,4%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника не изменились, здравоохранение подорожало на 0,8%, транспорт - на 0,8%, цены на связь выросли на 1,1%, на отдых и культуру упали на 2,6%, образование подорожало на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,7%, разные товары и услуги на 0,6%.

Прогноз цен

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшее время. По итогам декабря инфляция составит 8,2%.

В то же время Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.