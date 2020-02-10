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Інфляція в Україні різко сповільнилася

Новини » Економіка     10.02.2020 - 16:30
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Фото: магазин (РБК-Україна)

Ціни за останній рік зросли всього на 3,2%

Споживчі ціни в Україні у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 0,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

При цьому в річному вимірі (до січня 2020 року) інфляція сповільнилася до 3,2% з 4,1% у грудні 2019 року.

Інфляція в Україні різко сповільнилася

ukrstat.gov.ua

Продукти харчування в Україні за січень 2020 року подорожчали на 0,5%. Найбільше подорожчали овочі - на 6,6%, молоко - на 0,4%, хліб - на 0,3%. У той же час яйця подешевшали на 1,5%, цукор - на 1,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг і взуття - знизилися на 5,6%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 1,7% (у тому числі газ подорожчав на 10,7%), а гаряча вода та опалення подешевшали на 2,5%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,1%, охорону здоров'я - без змін 0,0%, транспорт подешевшав на 0,7% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 4,0%), ціни на зв'язок зросли на 0,8%, відпочинок і культура без змін 0,0%, освіта подорожчало на 1,4%, ресторани і готелі подорожчали на 1,7%.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року, оскільки в 2019 році споживча інфляція уповільнилася до 4,1% - найнижчого рівня за останні шість років.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що якщо інфляція стабілізується в цільовому коридорі 5% ± 1 в. п., НБУ зможе знизити ставку до 7% на кінець 2020 року. Саме на рівні 7% центробанк оцінює новий нейтральний рівень облікової ставки.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

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