Инфляция в Украине осталась на высоком уровне: что подорожало в январе-2022

По данным статистического ведомства, продукты питания в Украине за январь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года подорожали на 14,5%. Больше всего подорожало подсолнечное масло - на 34,2%, овощи - на 27,5%, сахар - на 22,8% и хлеб - на 19,6%. В то же время фрукты подешевели на 8,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 9,3%, на одежду и обувь - упали на 5,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 3,9 %, здравоохранение - на 6,2 %, транспорт подорожал на 11,4%, цены на связь выросли на 7,5%, на отдых и культуру на 4,4%, образование подорожало на 17,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 9,7%, цены на разные товары и услуги выросли на 8,4%.

В то же время, по данным статистического ведомства, в декабре в годовом измерении инфляция замедлилась по сравнению с прошлым месяцем (10,3%).