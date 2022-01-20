Рост цен продолжится: НБУ значительно ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 7,7%. В октябре НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 5,0%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.
Таким образом, инфляция в 2022 году не вернется в целевой диапазон НБУ.
Как отметили в НБУ, мировые цены на энергоносители будут оставаться высокими более длительное время, чем ожидалось ранее.
"Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Также будет сохраняться и значительное ценовое давление со стороны стран - торговых партнеров Украины, в которых инфляция лишь приближается к пиковым значениям.
"Кроме того, ухудшение информационного фона на фоне геополитического напряжения в конце прошлого года сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и повлекло девальвационное давление на гривну. Это в ближайшие месяцы будет формировать дополнительное ценовое давление через курсовой канал и канал ожиданий", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).
Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%. Это официальный прогноз, заложенный в государственный бюджет на 2022 год.