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Инфляция в Украине осталась на высоком уровне: что подорожало в январе-2022

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Украина, Среда 09 февраля 2022 15:30
Инфляция в Украине осталась на высоком уровне: что подорожало в январе-2022 Фото: рост цен в Украине за январь 2022 года составил 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,3%. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 10,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Инфляция в Украине осталась на высоком уровне: что подорожало в январе-2022

По данным статистического ведомства, продукты питания в Украине за январь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года подорожали на 14,5%. Больше всего подорожало подсолнечное масло - на 34,2%, овощи - на 27,5%, сахар - на 22,8% и хлеб - на 19,6%. В то же время фрукты подешевели на 8,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 9,3%, на одежду и обувь - упали на 5,3%.

Инфляция в Украине осталась на высоком уровне: что подорожало в январе-2022

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 3,9 %, здравоохранение - на 6,2 %, транспорт подорожал на 11,4%, цены на связь выросли на 7,5%, на отдых и культуру на 4,4%, образование подорожало на 17,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 9,7%, цены на разные товары и услуги выросли на 8,4%.

В то же время, по данным статистического ведомства, в декабре в годовом измерении инфляция замедлилась по сравнению с прошлым месяцем (10,3%).

Инфляция в Украине осталась на высоком уровне: что подорожало в январе-2022

Напомним, в январе НБУ значительно ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год - с 5,0% до 7,7%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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