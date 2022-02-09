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Інфляція в Україні залишилася на високому рівні: що подорожчало в січні-2022

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Україна, Середа 09 лютого 2022 15:30
Інфляція в Україні залишилася на високому рівні: що подорожчало в січні-2022 Фото: зростання цін в Україні за січень 2022 року склало 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в січні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,3%. У річному вимірі інфляція залишилася на рівні 10,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Інфляція в Україні залишилася на високому рівні: що подорожчало в січні-2022

За даними статистичного відомства, продукти харчування в Україні за січень 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем 2021 року подорожчали на 14,5%. Найбільше подорожчала соняшникова олія - на 34,2%, овочі - на 27,5%, цукор - на 22,8% і хліб - на 19,6%. Разом з тим фрукти подешевшали на 8,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за рік на 9,3%, на одяг і взуття - впали на 5,3%.

Інфляція в Україні залишилася на високому рівні: що подорожчало в січні-2022

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,3%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 3,9 %, Охорона здоров'я - на 6,2 %, транспорт подорожчав на 11,4%, ціни на зв'язок зросли на 7,5%, на відпочинок і культуру на 4,4%, освіта подорожчала на 17,4%, ресторани і готелі подорожчали на 9,7%, ціни на різні товари і послуги зросли на 8,4%.

Разом з тим, за даними статистичного відомства, в грудні в річному вимірі інфляція сповільнилася в порівнянні з минулим місяцем (10,3%).

Нагадаємо, в січні НБУ значно погіршив прогноз по інфляції на 2022 рік - з 5,0% до 7,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у 2021 році зросли на 10,0%, що у два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

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