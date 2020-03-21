Инфицированный коронавирусом в Тернопольской области оказался священником

На самоизоляции находятся 400 человек
В Тернопольской области коронавирус был выявлен у 57-летнего священнослужителя из Зелещиков. Об этом сообщили в Тернопольской облгосадминистрации.
Сообщается, что мужчина был госпитализирован в инфекционную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
"Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендовано самоизоляция. Предварительно известно, что человек священнослужитель. И у него большая семья", - сообщили в ОГА.
По словам главы управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимира Богайчука, на самоизоляции находятся около 400 человек.
"Сейчас специалисты разделяют контактных лиц на ближних, дальних и связанных с профессиональной деятельностью. Будут проведены профилактические работы в эпицентре болезни. Дезинфицируют дом больного и рабочее место", - сообщил Богайчук.
Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний.
Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 людей. Вони під контролем медиків. Сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив діагноз COVID-19. Нині фахівці розділяють контактних осіб на ближніх, дальніх та пов’язаних з професійною діяльністю. Будуть проведені профілактичні роботи в епіцентрі хвороби. Дезінфікують будинок хворого та робоче місце. Поліція контролюватиме дотримання вимог карантину. Встановлять контрольні пости. За порушення правил карантину – штраф. В разі, якщо людина, яка перебуває в ізоляції порушить правила і заразить людей коронавірусом її притягнуть до кримінальної відповідальності. У зв’язку з запровадженням в Тернопільській області режиму надзвичайної ситуації в краї буде проводитися санітарна обробка вулиць, приміщень і транспорту, які знаходяться в карантинній зоні.Опубліковано Тернопільська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Напомним, 20 марта первый случай коронавируса был зафиксирован в Тернопольской области. Всего по состоянию на 21 марта в Украине выявлено 41 случай COVID-19. Из три случая летальных.
Также РБК-Украина писало, что в случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.