Інфікований коронавірусом в Тернопільській області виявився священиком

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На самоізоляції перебувають 400 осіб

У Тернопільській області коронавірус був виявлений у 57-річного священнослужителя з Зелещиков. Про це повідомили в Тернопільської облдержадміністрації.

Повідомляється, що чоловік був госпіталізований в інфекційну лікарню. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

"Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляція. Попередньо відомо, що людина священнослужитель. І у нього велика сім'я", - повідомили в ОДА.

За словами голови управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука, на самоізоляції перебувають близько 400 осіб.

"Зараз фахівці поділяють контактних осіб на ближніх, дальніх і пов'язаних з професійною діяльністю. Будуть проведені профілактичні роботи в епіцентрі хвороби. Дезінфікують будинок хворого і робоче місце", - повідомив Богайчук.

Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний. Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 людей. Смороду під контролем медиків. Сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив діагноз COVID-19. Нині фахівці розділяють контактних осіб на ближніх, дальніх та пов'язаних з професійною діяльністю. Будуть проведені профілактичні роботи в епіцентрі хвороби. Дезінфікують будинок хворого та робоче місце. Поліція контролюватиме дотримання вимог карантину. Встановлять контрольні пости. За порушення правил карантину – штраф. У разі, якщо людина, яка перебуває в ізоляції порушить правила і заразити людей коронавірусом її притягнуть до кримінальної відповідальності. У зв'язку з запровадженням в Тернопільській області режиму надзвичайної ситуації в краї буде проводитись санітарна обробка вулиць, приміщень і транспорту, які знаходяться у карантинній зоні. Опубліковано Тернопільська обласна державна адміністрація П'ятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, 20 березня перший випадок коронавіруса був зафіксований в Тернопільській області. Всього за станом на 21 березня в Україні виявлено 41 випадок COVID-19. З три випадки летальних.

Також РБК-Україна писало, що в разі масового розповсюдження коронавіруса COVID-19 влада готова ввести режим надзвичайного стану на території всієї України.

Відзначимо, в Молдові 20 березня виявили у чотирьох українців коронавірус. Вони прибули в країну з Тернопільської області.