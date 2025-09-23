Індонезія заявила про готовність відправити миротворців до України, але є умова

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що скептично ставиться до ідеї відправки миротворців ООН в Україну. Він зауважив, що моніторингові механізми ОБСЄ та ООН продемонстрували свою неефективність.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував наміри країн Заходу розмістити свої миротворчі війська в Україні. За його словами, такий контингент "стане законною ціллю для армії РФ".

Лавров наголосив, що їхнє перебування в Україні буде розцінюватись Росією, як "окупація" країни Заходом. Він також додав, що РФ не зважатиме на прапор миротворців.

Також ми розповідали, що в рамках гарантій безпеки союзні держави розглядають введення військ в Україну, але це стане можливим лише після угоди про мир. Відповідну заяву зробив український лідер Володимир Зеленський, проте жодних подробиць з цього приводу він не розкрив.