Индонезия заявила о готовности отправить миротворцев в Украину, но есть условие

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину. Он отметил, что мониторинговые механизмы ОБСЕ и ООН продемонстрировали свою неэффективность.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал намерения стран Запада разместить свои миротворческие войска в Украине. По его словам, такой контингент "станет законной целью для армии РФ".

Лавров отметил, что их пребывание в Украине будет расцениваться Россией, как "оккупация" страны Западом. Он также добавил, что РФ не будет обращать внимания на флаг миротворцев.

Также мы рассказывали, что в рамках гарантий безопасности союзные государства рассматривают введение войск в Украину, но это станет возможным только после соглашения о мире. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, однако никаких подробностей по этому поводу он не раскрыл.