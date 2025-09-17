МЗС скептично ставиться до ідеї відправки миротворців ООН в Україну

У Міністерстві закордонних справ скептично ставиться до ідеї відправки миротворців ООН в Україну. Адже механізми ОБСЄ та ООН, які раніше були застосовані, показали свою неефективність.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.

"Те, що стосується миротворчої місії, мені здається, це гіпотетична розмова станом на зараз", - сказав Тихий.

Він нагадав, що глава МЗС України Андрій Сибіга раніше зазначав, що механізми ОБСЄ та ООН, які раніше були застосовані для того, щоб моніторити, наприклад, режим припинення вогню або якісь інші елементи досягнення миру в Україні, продемонстрували свою неефективність.

"Тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках мирного врегулювання або режиму припинення вогню. І міністр часто наголошує, що потрібно шукати якісь альтернативні механізми, щонайменше, коли йдеться про режим припинення вогню. Я думаю, що в такому ключі ми розглядаємо й цю заяву", - зазначив речник.

На його думку, президент Генасамблеї ООН Анналена Бербок висловлює різні міркування на тему того, як Генасамблея могла б допомогти в регулюванні війни РФ проти України.

"Саме це прагнення ми вітаємо, однозначно, і будемо шукати разом способи, як дійсно цей орган залучити до завершення російської агресії та гарантування миру, однозначно. Будемо з ними працювати далі над ци", - додав Тихий.