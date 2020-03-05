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Индонезия зараженных коронавирусом разместит на необитаемом острове

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 09:22
Индонезия зараженных коронавирусом разместит на необитаемом острове
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Остров Галанг был выбран в качестве места для больницы

В Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

Как сообщается, остров Галанг был выбран в качестве места для больницы, так как там сохранились несколько зданий, использовавшихся в 1979-1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству.

Власти отметили, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр. Ожидается, что больница сможет принять до 1 тыс. пациентов.

Напомним, РБК-Украина писало, что в среду вечером премьер-министр Джузеппе Конте и министр образования Люсия Аззолина объявили на совместной телевизионной пресс-конференции, что все школы и университеты по всей Италии будут закрыты до 15 марта.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразился один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе.

Ранее из-за коронавируса все вузы и школы закрыли в Азербайджане. Также закрыть все школы в стране призвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На данный момент известно о 287 случаев коронавируса в Японии.

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