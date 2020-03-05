Індонезія заражених коронавірусом розмістить на безлюдному острові

Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Острів Галанг був обраний в якості місця для лікарні

В Індонезії планують розмістити заражених коронавірусом на безлюдному острові Галанг. Про це повідомляє газета Jakarta Post з посиланням на головнокомандувача збройних сил Хаді Тьяджанто.

Як повідомляється, острів Галанг був обраний в якості місця для лікарні, бо там збереглися кілька будівель, що використовувалися у 1979-1996 рр. для табору біженців із В'єтнаму. На острові є доступ до чистої води та електрики.

Влада зазначила, що госпіталь буде також функціонувати як карантинний центр. Очікується, що лікарня зможе прийняти до 1 тис. пацієнтів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в середу ввечері прем'єр-міністр Джузеппе Конте і міністр освіти Люсія Аззоліна оголосили на спільній телевізійної прес-конференції, що всі школи та університети по всій Італії будуть закриті до 15 березня.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразився один із співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться в Брюсселі.

Раніше через коронавірус всі вузи і школи закрили в Азербайджані. Також закрити всі школи в країні закликав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. На цей час відомо про 287 випадків коронавірусу в Японії.