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Китай поможет пострадавшим от коронавируса странам

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 08:14
Китай поможет пострадавшим от коронавируса странам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Китай будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики

Китай готов предоставить активную помощь странам, пострадавшим в результате вспышки коронавируса. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй, передают китайские СМИ.

Также он отметил, что Китай будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики, в том числе для создания эффективной вакцины против коронавируса.

"Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация", - сообщил он на пресс-конференции.

Напомним, в Китае число жертв коронавируса превысило 3 тысячи человек, больше всего умерли в провинции Хубэй.

РБК-Украина писало, что в среду вечером премьер-министр Джузеппе Конте и министр образования Люсия Аззолина объявили на совместной телевизионной пресс-конференции, что все школы и университеты по всей Италии будут закрыты до 15 марта.

Отметим, что в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Еще четверо человек в больнице в Черновицкой области с подозрением на вирус.

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