В Индонезии обнаружили речевой самописец Boeing 737

Фото: Lion Air (airsoc.com)

Его было найдено на 30-метровой глубине под толстым слоем грязи

В Индонезии обнаружили речевой самописец с борта затонувшего лайнера Boeing 737, авиакомпании Lion Air, который упал в море 29 октября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Подполковник военно-морского флота Агунга Нугрохо рассказал, что в течение нескольких дней они получали слабый сигнал от самописца, и вскоре его было найдено на 30-метровой глубине под толстым слоем грязи.

Речевой самописец - один из двух так называемых черных ящиков, имеющих решающее значение для расследования авиакатастрофы.

Напомним, причиной катастрофы самолета Boeing 737 Мах индонезийской авиакомпании Lion Air, которая состоялось в Яванском море в октябре 2018 года, могла стать неправильная настройка датчика скорости.

На борту Boeing 737 находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

РБК-Украина писало, что самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air был непригоден к эксплуатации в воздухе.