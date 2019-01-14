В Індонезії знайшли мовний самописець Boeing 737

Фото: Lion Air (airsoc.com)

Його було знайдено на 30-метровій глибині під товстим шаром бруду

В Індонезії знайшли мовний самописець з борта затонулого лайнера Boeing 737, авіакомпанії Lion Air, який впав у море 29 жовтня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Підполковник військово-морського флоту Агунга Нугрохо розповів, що протягом декількох днів вони отримували слабкий сигнал від самописця, і незабаром його було знайдено на 30-метровій глибині під товстим шаром бруду.

Мовний самописець - один з двох так званих чорних ящиків, що мають вирішальне значення для розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, причиною катастрофи літака Boeing 737 Мах індонезійської авіакомпанії Lion Air, яке відбулося в Яванському морі в жовтні 2018 року, могла стати неправильна настройка датчика швидкості.

На борту Boeing 737 перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

РБК-Україна писало, що літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air був непридатний до експлуатації в повітрі.