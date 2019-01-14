ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Індонезії знайшли мовний самописець Boeing 737

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 09:15
В Індонезії знайшли мовний самописець Boeing 737
Фото: Lion Air (airsoc.com)

Його було знайдено на 30-метровій глибині під товстим шаром бруду

В Індонезії знайшли мовний самописець з борта затонулого лайнера Boeing 737, авіакомпанії Lion Air, який впав у море 29 жовтня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Підполковник військово-морського флоту Агунга Нугрохо розповів, що протягом декількох днів вони отримували слабкий сигнал від самописця, і незабаром його було знайдено на 30-метровій глибині під товстим шаром бруду.

Мовний самописець - один з двох так званих чорних ящиків, що мають вирішальне значення для розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, причиною катастрофи літака Boeing 737 Мах індонезійської авіакомпанії Lion Air, яке відбулося в Яванському морі в жовтні 2018 року, могла стати неправильна настройка датчика швидкості.

На борту Boeing 737 перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

РБК-Україна писало, що літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air був непридатний до експлуатації в повітрі.

 

В Ірані розбився вантажний Boeing Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус
Новини України Индонезияавиакатастрофакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся