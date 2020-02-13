В Индонезии началось извержение самого активного вулкана

Извержение вулкана Мерапи зафиксировано на острове Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агенство "Синьхуа".

Отмечается, что трехкилометровый вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 тысячи метров.

Гражданам запретили приближаться к его кратеру ближе, чем на 3 километра. Как сообщается, местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, ранее в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии составило 18 человек.

Кроме того, 12 января в столице Филиппин Маниле приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел.

Также 9 декабря прошлого года было извержение вулкана в Новой Зеландии. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. С них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, п'ять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.