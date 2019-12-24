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В Индонезии автобус упал в реку, 27 погибших

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 21:18
В Индонезии автобус упал в реку, 27 погибших
Фото: Индонезия (kendoskany.ru)

Автобус упал в реку с высоты 150 метров

В Индонезии в провинции Южная Суматра автобус слетел в ущелье и упал в реку, 27 человек погибли и десяток пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что автобус упал в реку с высоты 150 метров и в результате аварии автобус наполовину погрузился под воду.

"Течение реки довольно сильное, поэтому есть вероятность, что некоторые жертвы были унесены течением", - сказал спасатель.

Напмоним, число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилась до 19 человек, еще двоих до сих пор разыскивают. В четырех больницах Новой Зеландии остается 14 пострадавших в результате извержения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало РБК-Украина, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. С 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

Ранее сообщалось, что новозеландские вооруженные силы начали операцию с высокой степенью риска на вулканическом острове Уайт, чтобы найти тела восьми человек, убитых в результате извержения вулкана.

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