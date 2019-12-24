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В Індонезії автобус впав в річку, 27 загиблих

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 21:18
В Індонезії автобус впав в річку, 27 загиблих
Фото: Індонезія (kendoskany.ru)

Автобус впав у річку з висоти 150 метрів

В Індонезії в провінції Південна Суматра автобус злетів в ущелину і впав в річку, 27 людей загинули і десятки постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що автобус впав у річку з висоти 150 метрів і в результаті аварії автобус наполовину занурився під воду.

"Течія річки досить сильна, тому є ймовірність, що деякі жертви були віднесені течією", - сказав рятувальник.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті виверження вулкана у Новій Зеландії збільшилася до 19 осіб, ще двох досі розшукують. У чотирьох лікарнях Нової Зеландії залишається 14 потерпілих в результаті виверження, десять з них знаходяться у важкому стані.

Як повідомляло РБК-Україна, виверження вулкана у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. З 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

Раніше повідомлялося, що новозеландські збройні сили почали операцію з високим ступенем ризику на вулканічному острові Уайт, щоб знайти тіла восьми осіб, убитих в результаті виверження вулкана.

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