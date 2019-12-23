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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии снова возросло

Новости » Общество     23.12.2019 - 05:59
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии снова возросло
Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Еще 10 пострадавших остаются в тяжелом состоянии

Число погибших в результате извержение вулкана в Новой Зеландии увеличилась до 19 человек, еще двоих до сих пор разыскивают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Представитель полиции заявил, что их проинформировали о смерти еще одного человека в больнице Окленда в воскресенье вечером.

Отмечается, что в четырех больницах Новой Зеландии остается 14 пострадавших в результате извержения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 15 декабря в Новой Зеландии в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд возросло количество жертв до 15 человек.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. С 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

РБК-Украина писало, что новозеландские вооруженные силы начали операцию с высокой степенью риска на вулканическом острове Уайт, чтобы найти тела восьми человек, убитых в результате извержения вулкана.

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