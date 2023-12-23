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В Індійському океані безпілотник атакував торгове судно

Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Індійському океані безпілотник атакував торгове судно, яке йшло під прапором Ліберії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Удар безпілотника пошкодив торгове судно в Індійському океані, однак обійшлося без жертв. 

За даними британського військового відомства United Kingdom Maritime Trade Operations і компанії Ambrey, що займається питаннями безпеки на морі, танкер для перевезення хімікатів/продуктів під прапором Ліберії... був пов'язаний з Ізраїлем.

"Цей факт викликає підозри, що напади могли бути пов'язані з атаками, здійсненими єменськими хуті останніми тижнями, оскільки вони дедалі частіше обирають як мішень судна в Червоному морі, посилаючись водночас на війну Ізраїлю в Секторі Газа", - зазначає видання.

Атаки хуситів на комерційні кораблі у Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Минулого тижня крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

19 грудня Пентагон оголосив початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі. Додамо, що вже понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції, що очолює США, із захисту комерційних перевезень у Червоному морі від атак єменських хуситів.

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