Індійські НПЗ вивчають законні можливості купувати російську нафту, - Bloomberg

З моменту оголошення останнього раунду санкцій США, нафтопереробні заводи, включаючи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., залишаються поза ринком сирої нафти марки Urals.

За словами керівників нафтопереробних заводів, вони натомість чекають на вказівки уряду та зважують свої варіанти.

Індійські переробники намагаються зрозуміти, скільки саме нафти можна купити у несанкціонованих організацій у РФ та за якою ціною. Вони також намагаються зрозуміти, яка частина нафти "Роснефти" буде спрямована через інші організації.

Згідно з даними Kpler, у 2024 році на чотири фірми, що потрапили під санкції, припадало понад 80% імпорту російської нафти до Індії.

Очікується, що потоки російської нафти до Індії скоротяться, причому приватний нафтопереробний завод Reliance Industries Ltd. вважається одним із найбільш постраждалих, оскільки протягом більшої частини цього року він закуповував Urals за контрактом з "Роснефтью".

Єдиним винятком в Індії може бути Nayara Energy Ltd., яку підтримує "Роснефть" і яка вже перебуває під санкціями ЄС та Британії. Вона не виявила ознак обмеження російських закупівель.