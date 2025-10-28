Индийские НПЗ изучают законные возможности покупать российскую нефть, - Bloomberg

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы активно изучают, могут ли они продолжать принимать некоторые российские нефтяные грузы, опираясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", против которых США ввели санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
С момента объявления последнего раунда санкций США, нефтеперерабатывающие заводы, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., остаются вне рынка сырой нефти марки Urals.
По словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, они вместо этого ждут указаний правительства и взвешивают свои варианты.
Индийские переработчики пытаются понять, сколько именно нефти можно купить у несанкционированных организаций в РФ и по какой цене. Они также пытаются понять, какая часть нефти "Роснефти" будет направлена через другие организации.
Согласно данным Kpler, в 2024 году на четыре фирмы, попавшие под санкции, приходилось более 80% импорта российской нефти в Индию.
Ожидается, что потоки российской нефти в Индию сократятся, причем частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries Ltd. считается одним из наиболее пострадавших, поскольку в течение большей части этого года он закупал Urals по контракту с "Роснефтью".
Единственным исключением в Индии может быть Nayara Energy Ltd., которую поддерживает "Роснефть" и которая уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. Она не обнаружила признаков ограничения российских закупок.
Напомним, что в последнее время США давят на Индию, чтобы она ограничила импорт российской сырой нефти в рамках усилий по прекращению войны в Украине.
Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что южноазиатская страна согласилась прекратить все закупки нефти из РФ, хотя Нью-Дели не подтвердил его комментарии. Местные нефтеперерабатывающие заводы в целом заявили, что они сократят, но не прекратят, закупки у производителя ОПЕК+.
Половина пошлин, введенных США на индийские товары, является ответом на продолжающиеся закупки российской нефти. По словам американских чиновников, доходы от продажи энергоносителей позволяют России финансировать войну против Украины.
После санкций и отказа западных стран от закупок нефти у Москвы, Индия стала крупнейшим покупателем российского сырья, которое продается со скидкой.
На этом фоне Трамп заявил, что намерен сохранить пошлины на индийский импорт до тех пор, пока эта страна покупает российскую нефть.