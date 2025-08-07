Індійські НПЗ чекають розпорядження уряду про припинення закупівель нафти з РФ, - Reuters

Індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Нові заходи стали відповіддю на триваючий імпорт російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вашингтон уже застосував тарифи для скорочення торгового дефіциту з Нью-Делі, але нинішні заходи безпосередньо пов'язані з енергетичним співробітництвом Індії з Москвою.
Державні НПЗ призупинили поставки, тоді як приватні гравці - Reliance Industries, Nayara Energy і HPCL Mittal Energy - продовжують закупівлі.
Представник приватної нафтової компанії в Індії заявив: "Поки уряд не дав вказівок, ми не будемо припиняти імпорт російської нафти".
Росія забезпечує понад третину потреб Індії в нафті, яка є третім найбільшим імпортером у світі.
Президент США Дональд Трамп різко критикує угоди Індії з Росією, вважаючи, що вони допомагають фінансувати війну проти України.
Влада Індії назвала дії США "несправедливими, необґрунтованими і неприйнятними".
У відповідь на санкції Індія може збільшити закупівлі нафти в альтернативних постачальників - з Близького Сходу, Африки та Америки.
Саудівська Аравія вже підвищила ціни на нафту для азіатських країн, очікуючи зростання попиту з боку Індії. "В очікуванні підвищеного попиту, вони утримують ціни на високому рівні", - зазначив представник одного з НПЗ.
Очікується, що додаткові мита почнуть діяти через три тижні. Однак указ Трампа передбачає можливість їхнього скасування, якщо Росія або Індія "достатньою мірою вирівняють свої позиції зі США в питаннях національної безпеки, зовнішньої політики та економіки".
Слідом за Індією Трамп не виключив введення вторинних санкцій проти Китаю за допомогу Росії у війні проти України.
За інформацією Bloomberg, окрім мит, адміністрація Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти тіньового флоту російських нафтових танкерів і організацій, що беруть участь у його обслуговуванні.