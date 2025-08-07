Индийские НПЗ ждут распоряжения правительства о прекращении закупок нефти из РФ, - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Новые меры стали ответом на продолжающийся импорт российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вашингтон уже применил тарифы для сокращения торгового дефицита с Нью-Дели, но нынешние меры напрямую связаны с энергетическим сотрудничеством Индии с Москвой.
Государственные НПЗ приостановили поставки, тогда как частные игроки - Reliance Industries, Nayara Energy и HPCL Mittal Energy - продолжают закупки.
Представитель частной нефтяной компании в Индии заявил: "Пока правительство не дало указаний, мы не будем прекращать импорт российской нефти".
Россия обеспечивает более трети потребностей Индии в нефти, которая является третьим крупнейшим импортером в мире.
Президент США Дональд Трамп резко критикует сделки Индии с Россией, считая, что они помогают финансировать войну против Украины.
Власти Индии назвали действия США "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми".
В ответ на санкции Индия может увеличить закупки нефти у альтернативных поставщиков - из Ближнего Востока, Африки и Америки.
Саудовская Аравия уже повысила цены на нефть для азиатских стран, ожидая роста спроса со стороны Индии. "В ожидании повышенного спроса, они удерживают цены на высоком уровне", - отметил представитель одного из НПЗ.
Ожидается, что дополнительные пошлины начнут действовать через три недели. Однако указ Трампа предусматривает возможность их отмены, если Россия или Индия "в достаточной мере выровняют свои позиции с США в вопросах национальной безопасности, внешней политики и экономики".
Вслед за Индией Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китая за помощь России в войне против Украины.
По информации Bloomberg, кроме пошлин, администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против теневого флота российских нефтяных танкеров и организаций, участвующих в его обслуживании.